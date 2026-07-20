قطر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

وزارة الخارجية القطرية 860x549 3 قطر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر اليوم الإثنين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن وزارة الخارجية أكدت في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وأنّ من شأنه تقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

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