بروكسل-سانا

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ‏والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الإثنين، أن الاتحاد يعتزم ‏فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، على خلفية ‏هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في سلاسل المتاجر ‏الكبرى في عدد من الدول الأوروبية، وتسببت باضطرابات ‏في حفظ المواد الغذائية وإتلاف كميات منها.‏

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن كالاس قولها، عقب ‏اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “إن ‏الهجمات السيبرانية الأخيرة أظهرت أن الدول الأوروبية ‏ليست بمنأى عن التهديدات المنسوبة إلى طهران”، مشيرة إلى ‏أن العمل جارٍ لإعداد حزمة جديدة من العقوبات.‏

وأوضحت كالاس، أن الإجراءات المرتقبة ستضاف إلى ‏العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران على خلفية ‏برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن القيود ‏المرتبطة بحرية الملاحة.‏

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستقدم الأدلة التي تمتلكها بشأن الهجمات التي ‏استهدفت متاجر فرنسية قبل نحو ثلاثة أسابيع، بهدف التوصل ‏خلال شهر إلى قائمة جديدة بأسماء أفراد وكيانات يمكن ‏إدراجهم على قوائم العقوبات الأوروبية.‏

وكانت فرنسا اتهمت، الخميس الماضي، الحرس الثوري ‏الإيراني بالضلوع في الهجوم السيبراني الذي استهدف متاجر ‏فرنسية، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على ‏إيران على خلفية هذه الاتهامات، بالتزامن مع إعلان السلطات ‏البلجيكية امتلاكها مؤشرات استخباراتية ترجّح احتمال تورط ‏إيران في تلك الهجمات.‏

وتعود أبرز هذه الحوادث إلى الثاني من تشرين الثاني ‏الجاري، عندما تعرضت أنظمة التبريد في عشرات المتاجر ‏البلجيكية لاضطرابات، امتدت آثارها إلى متاجر كبرى في ‏إستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا ‏والبرتغال والسويد، ما أثار مخاوف أوروبية من اتساع نطاق ‏الهجمات السيبرانية، واستهدافها قطاعات اقتصادية حيوية.‏