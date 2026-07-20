مدير شؤون الأونروا: لاجئو فلسطين يواجهون تحديات متفاقمة والأونروا بحاجة إلى دعم دولي

القاهرة-سانا



حذر مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والقائم بأعمال رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند فريدريك من أن لاجئي فلسطين في جميع أقاليم عمليات الأونروا الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة، في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن فريدريك قوله اليوم الإثنين: إن “الأونروا تواصل تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية رغم القيود المستمرة، بما في ذلك حظر أنشطة الوكالة في القدس الشرقية المحتلة”، مشدداً على أن “استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.



وأشار إلى أن “الأونروا تواجه أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار خلال عام 2026، ما يهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين لاجئي فلسطين، ويُعرّض عمليات الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة للخطر”.



يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” هي منظمة أممية تأسست عام 1949، وتقدم الوكالة خدماتها الحيوية في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل عبر خمسة أقاليم عمليات رئيسية هي: الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية.