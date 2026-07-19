الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على الاعتداءات ويطالب بوقفها فوراً

عمّان-سانا

استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وسلمته رسالة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي المملكة، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن جهات رسمية إيرانية بشأن الأردن.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان: إن الوزارة طلبت نقل رسالة واضحة إلى طهران بضرورة وقف الاعتداءات فوراً، مؤكداً أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطاً أحمر لا يمكن المساس به، مع ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة.

وأضاف المجالي: إن الأردن أدان هذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكد إدانته للاعتداءات التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً تضامن الأردن معها ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية استمرار بلاده في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، والحفاظ على سيادتها.

وتأتي الخطوة الأردنية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وما رافقه من اعتداءات إيرانية مستمرة على عدد من دول المنطقة، بينها الأردن ودول خليجية، حيث أعلنت تلك الدول اعتراض عدد من الأهداف الجوية وتأكيد جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات.

وأعلن الجيش الأردني في وقت سابق اليوم اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.