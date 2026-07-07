منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية لا يزال في مرحلة الانتشار

photo 2026 07 07 17 48 43 منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية لا يزال في مرحلة الانتشار
مصدر الصورة-رويترز

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال في مرحلة الانتشار، مشيرة إلى أن الوضع لم يستقر بعد.

ونقلت رويترز عن ممثلة المنظمة في الكونغو الديمقراطية، آن أنسيا، قولها خلال مؤتمر صحفي: إن الفيروس “لا يزال في مرحلة الانتشار”، مضيفة: “كنا نأمل أن نقول: إن الوضع بدأ يستقر، لكن لا يمكننا التصريح بذلك في الوقت الحالي”.

وأضافت: إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة مثل اقتراب بعض مراكز علاج إيبولا من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى، إذ تبلغ نسبة الإشغال فيها نحو 90 بالمئة.

وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في انتقال المصابين من بلدة منجبوالوا إلى مناطق أخرى بحثاً عن العلاج، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق انتشار العدوى.

وأكدت أن استمرار التنقل بين المناطق، إلى جانب هشاشة المنظومة الصحية، يزيد من صعوبة احتواء المرض والسيطرة على تفشيه.

وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1561.

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