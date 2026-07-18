الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من جنوده وفقدان آخر في الأردن

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين وفقدان آخر في الأردن أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشر على منصة إكس: “تم إجلاء أربعة من أفراد الخدمة الأمريكيين طبياً إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروا المستشفيات لاحقاً، وعاد إلى الخدمة أفراد آخرون كانوا قد خضعوا للفحص الطبي إثر إصابات طفيفة”.

وأضافت سنتكوم: “احتراماً لخصوصية العائلات، لن تفصح القيادة المركزية الأمريكية عن أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين الذين لقوا حتفهم، إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية والبرية والبحرية ضد أهداف في إيران، متممة بذلك الليلة السابعة على التوالي من الهجمات.