الاتحاد الأوروبي: تخصيص 300 مليون يورو لدعم المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الأسمدة

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عزمه تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة 300 مليون يورو (346 مليون دولار) من أموال الطوارئ، لمساعدة المزارعين المتضررين من الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية بيوتر سيرافين قوله أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: “نقترح زيادة الاحتياطي الزراعي لعام 2026 بمقدار 300 مليون يورو”.

وأوضح سيرافين أن المبلغ سيخصص لدعم المزارعين الأكثر تضرراً خلال العام الجاري، إضافة إلى 200 مليون يورو سبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت تخصيصها لهذا الغرض.

ويتطلب المقترح موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وارتفع سعر الأسمدة النيتروجينية، التي يعتمد إنتاجها بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، إلى نحو 460 يورو للطن في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو 380 يورو خلال الشتاء الماضي جراء الحرب.

وكان رئيس فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بضمان سلامة مرور الأسمدة، خورخي موريرا دا سيلفا، حذر الشهر الماضي من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق لاستمرار تعطل مرور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى أزمة غذائية تهدد ملايين الأشخاص حول العالم.