البرتغال: إصابة 11 شخصاً خلال إزالة خيام لمتظاهرين ‏

لشبونة-سانا
أعلنت الشرطة البرتغالية اليوم الأحد، إصابة 11 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، وثلاثة من عناصرها، خلال عملية قيامها بإزالة خيام نصبها متظاهرون احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار السكن.
وقالت الشرطة في منشور على منصة “إكس”: إن عناصرها “تدخّلوا في وقت مبكر من صباح اليوم لوضع حد لهذه المخيمات غير القانونية”، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً خلال العملية، بينهم ثمانية مدنيين وثلاثة من الشرطة.
وأضافت الشرطة: “إنه تم توقيف 31 شخصاً بتهمة عدم الامتثال للأوامر، وتفكيك 171 خيمة”.
وأزالت الشرطة البرتغالية مجدداً خياماً نصبها متظاهرون احتجاجاً على الارتفاع الحاد في أسعار السكن ليل الأحد، بينما انتقد المنظّمون ما وصفوه بعنف عناصر الشرطة المشاركين في العملية.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام برتغالية عن منظّمي الحركة قولهم: إن “37 محتجاً أُصيبوا خلال تدخلات الشرطة، معظمهم في لشبونة”.
وتدخّل عناصر الشرطة مراراً لتفكيك المخيمات التي أُقيمت في لشبونة وبورتو خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواجه دول أوروبية موجة متصاعدة من السخط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويتهم المحتجون الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة السكن في البرتغال، وبالسعي إلى إقرار إصلاحات لقوانين الإيجار من شأنها تسهيل عمليات الإخلاء.