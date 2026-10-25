البرتغال: إصابة 11 شخصاً خلال إزالة خيام لمتظاهرين ‏

لشبونة-سانا‏

أعلنت الشرطة البرتغالية اليوم الأحد، إصابة 11 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، وثلاثة ‏من عناصرها، خلال عملية قيامها بإزالة خيام نصبها متظاهرون احتجاجاً على ‏الارتفاع الحاد في أسعار السكن.‏

وقالت الشرطة في منشور على منصة “إكس”: إن عناصرها “تدخّلوا في وقت مبكر ‏من صباح اليوم لوضع حد لهذه المخيمات غير القانونية”، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً ‏خلال العملية، بينهم ثمانية مدنيين وثلاثة من الشرطة.‏

وأضافت الشرطة: “إنه تم توقيف 31 شخصاً بتهمة عدم الامتثال للأوامر، وتفكيك ‌‏171 خيمة”.‏

وأزالت الشرطة البرتغالية مجدداً خياماً نصبها متظاهرون احتجاجاً على الارتفاع ‏الحاد في أسعار السكن ليل الأحد، بينما انتقد المنظّمون ما وصفوه بعنف عناصر ‏الشرطة المشاركين في العملية.‏

في المقابل، نقلت وسائل إعلام برتغالية عن منظّمي الحركة قولهم: إن “37 محتجاً ‏أُصيبوا خلال تدخلات الشرطة، معظمهم في لشبونة”.‏

وتدخّل عناصر الشرطة مراراً لتفكيك المخيمات التي أُقيمت في لشبونة وبورتو خلال ‏الأسابيع الأخيرة، في وقت تواجه دول أوروبية موجة متصاعدة من السخط بسبب ‏ارتفاع تكاليف المعيشة.‏

ويتهم المحتجون الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة السكن في ‏البرتغال، وبالسعي إلى إقرار إصلاحات لقوانين الإيجار من شأنها تسهيل عمليات ‏الإخلاء.‏