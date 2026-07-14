نيودلهي تستدعي نائب السفير الإيراني احتجاجاً على مقتل بحار هندي في ‏هرمز

نيودلهي-سانا
استدعت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لديها، وذلك احتجاجاً على مقتل بحار هندي وإصابة آخرين في استهداف إيراني لناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز أمس.
وذكر موقع ” انديا توداي ” أن الوزارة استدعت اليوم نائب السفير محمد جواد حسيني وعدداً من أعضاء البعثة الإيرانية احتجاجاً على الهجوم الإيراني.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بعد يوم من إعلان الإمارات أن صواريخ كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه العمانية ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين، هم “6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية”.