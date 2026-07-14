نيودلهي تستدعي نائب السفير الإيراني احتجاجاً على مقتل بحار هندي في ‏هرمز

نيودلهي-سانا‏

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استدعت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لديها، ‌‏وذلك احتجاجاً على مقتل بحار هندي وإصابة آخرين في استهداف إيراني ‌‏لناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز أمس.‏

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وذكر موقع ” انديا توداي ” أن الوزارة استدعت اليوم نائب السفير محمد ‌‏جواد حسيني وعدداً من أعضاء البعثة الإيرانية احتجاجاً على الهجوم ‌‏الإيراني.‏

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بعد يوم من إعلان الإمارات أن صواريخ ‌‏كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه العمانية ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد ‏طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين، هم “6 من ‏الجنسية ‏الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية”.‏