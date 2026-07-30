ارتفاع عدد القتلى جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73.341

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 73.341 قتيلاً و 174.086 جريحاً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ستة قتلى، و 34 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.214 قتيلاً، والإصابات إلى 3.977 إصابة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأسفرت حرب الإبادة عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.