حريق “استثنائي” يجتاح غابة فونتينبلو الشهيرة قرب باريس

باريس-سانا

تعرّضت غابة فونتينبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية “باريس” لحريق تمدد “على نطاق استثنائي” ليل أمس الأحد، في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنّ أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد فوق الغابة التي تبعد حوالي 50 كيلومتراً عن باريس، والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية، والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، بينما كانت سيارات الإطفاء تشق طريقها نحو مواقع الحريق.

وشارك 400 من عناصر الإطفاء في الجهود، وأُرسلت طائرتان من طراز “داش” من جنوب فرنسا، للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعناصر الإطفاء إريك بروكاردي في تصريح صحفي: إنّها “المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مثل هذه الآليات في منطقة العاصمة”، لافتاً إلى أن الحريق غطّى حوالي 800 هكتار بحلول منتصف الليل.

وتسبب الحريق في توقيف حركة المرور على جزء من الطريق السريع A6، وهو الشريان الرئيسي المؤدي إلى جنوب شرق فرنسا والذي يعبر الغابة، وأُخلي حوالي 15 منزلاً، بينما تطلّب الأمر تدخل عناصر الإطفاء لحماية منازل أخرى في وقت متأخر من المساء.

وتشهد فرنسا، وخصوصاً منطقة باريس، موجة حر خانقة منذ أيام، الأمر الذي يزيد من خطر اندلاع الحرائق، وفي المنطقة ذاتها، تسبّب حريق آخر في إغلاق مؤقت للطريق السريع A5 وخط سكة حديد باريس-ليون فائق السرعة.

وأفاد وزير الداخلية لوران نونيز باحتراق “17 ألف هكتار” في الغابات الفرنسية، مضيفاً: إنّ التقييم النهائي قد يصل إلى 25 ألف هكتار، أي ضعف المساحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.