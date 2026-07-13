الجيش الأميركي يعلن إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيّرة إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

أعلن الجيش الأميركي أن طائراته أسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانت تستهدف سفناً تجارية تعبر ‏مضيق هرمز.

‏ ونقلت شبكة “سي أن أن ” عن المتحدث باسم ‏ القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ‏تيم هوكينز قوله أمس الأحد : خلال ‏الساعات الماضية، أطلق الحرس الثوري الإيراني النار مجدداً على سفن تجارية في مضيق هرمز ، مشيراً إلى أن ‏الطائرات ‏الأمريكية نجحت حتى الآن في إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه ‏.‏

إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله: إن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع القوات الأميركية، مشيراً إلى أن سفناً عدة عبرت المضيق دون تنسيق أمريكي.

وكانت “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق‎ ‎أمس الأحد شن ضربات جديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على ‏الملاحة البحرية ‏في مضيق هرمز، مشيرة إلى استكمال جولة ثالثة من ‏الضربات على إيران خلال ‌‏الأسبوع الجاري، ‏استهدفت خلالها نحو ‌‏140 موقعاً ‏عسكرياً، وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في ‌‏مضيق هرمز.‏