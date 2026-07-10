واشنطن تنفي المزاعم الإيرانية بشأن السيطرة على مضيق هرمز

واشنطن-سانا

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الخميس، المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية، بشأن فرض سيطرة طهران على مضيق هرمز ، مؤكدة استمرار تأمين حركة الملاحة الدولية في الممر المائي الحيوى.

وقالت “سنتكوم” في بيان نشرته عبر منصة إكس: “إن الادعاءات التي تروج لها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن العبور عبر مضيق هرمز مقتصر فقط على المسارات التي تحددها طهران، هي ادعاءات عارية عن الصحة”، مشددة على أن إيران لا تسيطر على المضيق.

وأضاف البيان: إن القوات الأمريكية ساهمت منذ أوائل شهر أيار الماضي في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، وما يقارب 380 مليون برميل من النفط الخام، عبر هذا الممر الذي يشكل شرياناً رئيسياً للتجارة الدولية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في وقت سابق اليوم تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران مساء أمس طالت 90 موقعاً، بهدف زيادة تقويض قدرة طهران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية، والبحارة المدنيين في مضيق هرمز.