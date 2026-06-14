وزيرا خارجية باكستان وتركيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

إسلام أباد-سانا

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على منصة (إكس) أن الوزيرين رحبا، خلال الاتصال، بالتقدم المشجع نحو التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن أملهما في أن تمهد هذه التطورات الإيجابية الطريق أمام سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق لمتابعة التطورات المستقبلية.

وكان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أعلن أمس السبت، أن ‏الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصّلتا إلى اتفاق إطاري ‏للسلام ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر في منطقة الشرق ‏الأوسط، مشيراً إلى أن الجانبين أتمّا صياغة النص النهائي ‏للاتفاق‎.‎