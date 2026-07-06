فيضانات جنوب نيوزيلندا تتسبب بإجلاء سكان وإغلاق طرق رئيسية

ويلينغتون-سانا
تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب نيوزيلندا بعمليات إجلاء للسكان في مدينة دنيدن ومنطقة وايتاكي المجاورة، إضافة إلى إغلاق عدد من الطرق.
ونقلت وكالة رويترز عن مجلس مدينة دنيدن قوله اليوم الإثنين: إن مجموعة من الطرق في منطقة موسجيل غرب وسط المدينة أُغلقت جراء الفيضانات، كما أُغلق الطريق فوق منطقة تري مايل هيل، مع تسجيل انهيارات أرضية صغيرة في شبه جزيرة أوتاجو، مشيراً إلى تركيب حواجز للحماية من الفيضانات وتشغيل مضخات لسحب مياه الأمطار وافتتاح مركز لإجلاء المتضررين.
ودعا مسؤولون محليون السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية.
من جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن معدل الهطول بلغ 100 مليمتر في مدينتي دنيدن وأومارو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متوقعة تحرك جبهة الأمطار شمالاً باتجاه منطقتي كانتربري ومارلبورو.
وتشهد نيوزيلندا خلال السنوات الأخيرة تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الأمطار الفيضانية والعواصف القوية، ما يتسبب بأضرار واسعة في البنى التحتية للمناطق السكنية.