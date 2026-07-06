فيضانات جنوب نيوزيلندا تتسبب بإجلاء سكان وإغلاق طرق رئيسية

ويلينغتون-سانا

تسببت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جنوب نيوزيلندا بعمليات إجلاء للسكان في مدينة دنيدن ومنطقة ‏وايتاكي المجاورة، إضافة إلى إغلاق عدد من الطرق‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن مجلس مدينة دنيدن قوله اليوم الإثنين: إن مجموعة من الطرق في منطقة موسجيل غرب وسط ‏المدينة أُغلقت جراء الفيضانات، كما أُغلق الطريق فوق منطقة تري مايل هيل، مع تسجيل انهيارات أرضية صغيرة في ‏شبه جزيرة أوتاجو، مشيراً إلى تركيب حواجز للحماية من الفيضانات وتشغيل مضخات لسحب مياه الأمطار وافتتاح مركز ‏لإجلاء المتضررين‎.‎

ودعا مسؤولون محليون السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية‎.‎

من جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن معدل الهطول بلغ 100 مليمتر في مدينتي دنيدن وأومارو خلال الساعات ‏الأربع والعشرين الماضية، متوقعة تحرك جبهة الأمطار شمالاً باتجاه منطقتي كانتربري ومارلبورو‎.‎

وتشهد نيوزيلندا خلال السنوات الأخيرة تزايداً في وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الأمطار الفيضانية ‏والعواصف القوية، ما يتسبب بأضرار واسعة في البنى التحتية للمناطق السكنية‎.‎