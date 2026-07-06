ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3342 وفاة وأكثر من 16 ألف مصاب

كاراكاس-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران الماضي إلى 3342 وفاة، وفق أحدث بيانات ‏رسمية صدرت اليوم‎ ‎الأحد‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الإعلام الفنزويلية إن البيانات الجديدة تشير أيضاً إلى إصابة 16470 شخصاً، فيما بلغ عدد ‏المشردين الذين غادروا منازلهم جراء الكارثة 17345 شخصاً‎.‎

وأكدت رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في كلمة بمناسبة الذكرى 215 للاستقلال، فاعلية ‏الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإغاثة المتضررين وتجاوز آثار الزلزالين، موضحة أنه تم نشر قوات الأمن ‏بشكل فوري في المناطق المنكوبة، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء وحدة عسكرية جديدة متخصصة للتعامل مع حالات ‏الطوارئ والكوارث‎.‎

وكان زلزالان قويان تجاوزت شدتهما سبع درجات ضربا فنزويلا في الـ24 من حزيران، وأسفرا عن انهيار عشرات ‏المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس‎.‎