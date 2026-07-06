ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3342 وفاة وأكثر من 16 ألف مصاب

كاراكاس-سانا
ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران الماضي إلى 3342 وفاة، وفق أحدث بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الإعلام الفنزويلية إن البيانات الجديدة تشير أيضاً إلى إصابة 16470 شخصاً، فيما بلغ عدد المشردين الذين غادروا منازلهم جراء الكارثة 17345 شخصاً.
وأكدت رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في كلمة بمناسبة الذكرى 215 للاستقلال، فاعلية الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإغاثة المتضررين وتجاوز آثار الزلزالين، موضحة أنه تم نشر قوات الأمن بشكل فوري في المناطق المنكوبة، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء وحدة عسكرية جديدة متخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.
وكان زلزالان قويان تجاوزت شدتهما سبع درجات ضربا فنزويلا في الـ24 من حزيران، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس.