إصابة 5 فلسطينيين باعتداءات للاحتلال والمستوطنين في رام الله وبيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين اليوم السبت، جراء اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مستوطنين هاجموا أطراف قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وسرقوا أربعة رؤوس من الأغنام، مضيفة: إن قوات الاحتلال اقتحمت المكان وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بجروح.

وفي بيت لحم أصيب فلسطينيان إثر اعتداء نفذه مستوطنون برش غاز الفلفل في منطقة “خلايل اللوز”، جنوب شرق بيت لحم.

وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتقال عدد من الشبان، خلال سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أمس الجمعة.