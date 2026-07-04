اليابان وبريطانيا وإيطاليا تمدد عقد تطوير طائرات مقاتلة حتى نهاية عام 2027

لندن-سانا

مددت اليابان وبريطانيا وإيطاليا عقد تطوير الطائرة المقاتلة من الجيل المقبل، بمواصفات متطورة، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي المشترك (GCAP)، وذلك حتى نهاية عام 2027، في خطوة تؤكد استمرار التعاون بين الدول الثلاث في هذا المشروع الدفاعي.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم السبت، عن منظمة الحكومة الدولية لبرنامج القتال الجوي العالمي (GIGO) قولها: إنها وقعت مع المشروع المشترك المسؤول عن تصميم الطائرة، عقداً جديداً بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 6.1 مليارات دولار، لتغطية أعمال التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي العقد الجديد بعد انتهاء العقد الأول في نهاية شهر حزيران الماضي، وسط مخاوف كانت قد أثيرت بشأن تأثير الضغوط المالية في بريطانيا على مستقبل البرنامج، قبل أن تعلن الحكومة البريطانية هذا الأسبوع تخصيص تمويل للمشروع ضمن خطتها للإنفاق الدفاعي.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن العقد الجديد سيدعم المرحلة التالية من تصميم الطائرة، من خلال تحديد متطلباتها الأساسية، وإجراء اختبارات مكثفة لضمان جاهزيتها المستقبلية.

يشار إلى أن برنامج القتال الجوي العالمي، الذي يجمع اليابان وبريطانيا وإيطاليا، يهدف إلى تطوير مقاتلة من الجيل الجديد قادرة على العمل بالتنسيق مع الطائرات المسيّرة، وبقدرات تفوق أحدث المقاتلات الموجودة حالياً، على أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.

ويأتي هذا التقارب في وقت تعمل فيه اليابان على تعزيز قدراتها الدفاعية استجابة للتحولات الأمنية المتسارعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول تمتلك خبرات متنامية في الصناعات العسكرية ولا سيما في حلف الناتو.