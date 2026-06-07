100 يوم من الحرب.. السياسات الإيرانية تدفع ثمناً اقتصادياً وإقليمياً متصاعداً

عواصم-سانا

بعد مئة يوم على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، تبدو ملامح المشهد الإقليمي مختلفة عما كانت عليه في بدايات المواجهة، فالصراع الذي انطلق تحت عناوين عسكرية وأمنية تحول تدريجياً إلى اختبار مكلف للاقتصاد الإيراني ولنموذج النفوذ الذي كرسته طهران خلال سنوات.

ومع استمرار محاولات احتواء التصعيد، تشير المعطيات إلى أن التكلفة الأبرز للحرب تجلت في تصاعد الأعباء الاقتصادية والإقليمية على إيران، بالتوازي مع ضغوط متزايدة على الداخل، فيما امتدت تداعيات المواجهة إلى ما هو أبعد من ساحات القتال، لتطال أسواق الطاقة والتجارة العالمية والتوازنات السياسية في الشرق الأوسط.

حصيلة عسكرية بلا حسم سياسي

رغم مرور مئة يوم، لا تزال المواجهة بعيدة عن تسوية نهائية، وسط تباين في تقييم نتائجها العسكرية، ففي حين تؤكد الإدارة الأمريكية أن الحملة ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، تستمر التوترات الأمنية وتتواصل المفاوضات المتعثرة دون تحقيق اختراق حاسم.

وكان ترامب أعلن في أكثر من مناسبة أن القوات الأمريكية دمرت القدرات العسكرية الإيرانية الأساسية، مؤكداً أن أهداف الحرب تمثلت في القضاء على القدرات الصاروخية الهجومية الإيرانية وتدمير جزء كبير من البنية العسكرية ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

كما قال ترامب: إن الجيش الإيراني تعرض لضربة قد تستغرق سنوات لتعويض آثارها، فيما أكدت الإدارة الأمريكية أن آلاف الضربات الجوية استهدفت مواقع القيادة والسيطرة ومنشآت الدفاع والصناعات العسكرية الإيرانية.

إلا أن استمرار التوترات وتعثر المفاوضات يشير، وفق تقديرات مراكز أبحاث غربية، وتقارير رويترز، إلى أن التفوق العسكري لم يترجم حتى الآن إلى حسم سياسي نهائي، وأن تداعيات الحرب لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي.

البرنامج النووي الإيراني تحت ضغط غير مسبوق

من أبرز ملفات الحرب كان استهداف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي أعاد الملف النووي إلى صدارة الاهتمام الدولي.

وحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات مسؤولين غربيين، تعرضت أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية لأضرار متفاوتة، فيما لا يزال الجدل قائماً بشأن حجم التأثير الفعلي على القدرات النووية الإيرانية طويلة الأمد.

الاقتصاد الإيراني يدفع الثمن الأكبر

اقتصادياً، برزت إيران باعتبارها إحدى أكثر الجهات تأثراً بتداعيات الحرب، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وتقارير رويترز، واجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً إضافية نتيجة استمرار العقوبات وتراجع الاستثمارات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والتجارة الخارجية، فضلاً عن التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.

كما انعكست هذه التطورات على المستوى المعيشي للمواطنين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والأدوية، في وقت حذرت فيه تقارير اقتصادية دولية من أن استمرار الضغوط الحالية قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء الاجتماعية.

ويرى محللون اقتصاديون نقلت عنهم بلومبرغ ورويترز أن الحرب عمقت أزمات كانت قائمة أصلاً داخل الاقتصاد الإيراني، وأن تأثير العقوبات والسياسات الاقتصادية الداخلية جعل قدرته على امتصاص الصدمات أكثر محدودية مقارنة بالسنوات السابقة.

النفط ومضيق هرمز.. العالم يدفع جزءاً من التكلفة

لم تقتصر تداعيات الحرب على أطرافها المباشرين، إذ انعكست التوترات على أسواق الطاقة العالمية، فقد دفعت المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز أسعار النفط إلى ارتفاعات ملحوظة خلال فترات التصعيد، فيما ارتفعت تكاليف التأمين البحري والشحن في منطقة الخليج.

وأشارت تقارير بلومبرغ وCNBC إلى أن الأسواق العالمية تمكنت لاحقاً من استيعاب جزء من الصدمة، إلا أن المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة بقيت عاملاً ضاغطاً على أسعار الطاقة والتجارة الدولية.

كما دفعت حالة عدم اليقين عدداً من الدول المستوردة للطاقة إلى تعزيز احتياطاتها النفطية والبحث عن مسارات إمداد بديلة تحسباً لأي اضطرابات مستقبلية.

مواقف دولية وحسابات جديدة

سياسياً، عززت الولايات المتحدة دعمها العسكري والأمني لحلفائها في المنطقة، مع استمرار الضغوط الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية الإيرانية وإعادة طهران إلى مسار التفاوض بشروط أكثر تشدداً.

في المقابل، تبنت روسيا والصين مواقف دعت إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، مع تأكيدهما أهمية الحلول الدبلوماسية والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

تبدو الحصيلة، بعد مئة يوم من المواجهة، أبعد من مجرد تبادل للضربات العسكرية، فالحرب أعادت الملف النووي الإيراني إلى واجهة الاهتمام الدولي، ورفعت تكلفة السياسات الإيرانية اقتصادياً وإقليمياً، وأثرت في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، كما دفعت القوى الإقليمية والدولية إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية.