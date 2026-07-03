فيدان: إسرائيل “عصابة فاقدة لصوابها” وقمة الناتو بأنقرة “الأكبر في تاريخ الحلف”

أنقرة-سانا

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إسرائيل بأنها “عصابة فاقدة لصوابها” ترتكب المجازر وتقوض النظام الدولي، مؤكداً أنها ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم بأسره.

ونقلت وكالة الأناضول عن فيدان قوله في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” المحلية مساء الخميس: إن إسرائيل، وفق توصيف المجتمع الدولي دون استثناء، دولة تقوض النظام الدولي وترتكب المجازر وتقوم بالظلم، ويحكمها “عصابة فاقدة لصوابها”.

وأضاف: إن إسرائيل تسعى إلى اختلاق عدو جديد لتغيير صورتها التي باتت محل إدانة دولية.



وشدد على أن إسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها، بل مشكلة العالم بأسره.

وفي سياق آخر، قال فيدان: إن صورة الرئيس أردوغان كشخصية موثوقة وصادقة وشريك يعتمد عليه، لعبت دوراً بالغ الأهمية في التفاهم الأمريكي الإيراني.

وبشأن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و 8 تموز الجاري، أفاد بأنها ستكون “أكبر قمة في تاريخ الحلف”، موضحاً أن أحد أسباب اعتبارها قمة تاريخية هو إدراج “منتدى الصناعات الدفاعية” لأول مرة ضمن البرنامج الرسمي للقمة، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تفتح القمة آفاقاً واسعة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي شأن آخر، قال فيدان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه إرادة قوية لرفع عقوبات “كاتسا” عن تركيا، موضحاً أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة من أجل رفع واشنطن عقوبات “كاتسا”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أواخر الولاية الرئاسية الأولى لترامب، في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا “كاتسا” الذي أقره عام 2017، وذلك على خلفية تزود تركيا بأنظمة دفاع جوي من روسيا، إثر رفض إدارة أوباما بيع أنظمة مماثلة لأنقرة.