انتشال نحو 20 جثة قبالة الساحل الشمالي للسنغال بعد جنوح قارب

داكار-سانا‏

أعلنت السلطات السنغالية اليوم الأحد انتشال نحو 20 جثة من شاطئ لومبول شمال البلاد، ‏عقب جنوح قارب قبالة الساحل، في حادثة جديدة تسلط الضوء على المخاطر المتفاقمة ‏للهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، وما تخلفه من خسائر بشرية.‏

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية “إيه بي إس” عن مصدر أمني قوله: “إن عناصر من الدرك ‏وفرق الإطفاء تمكنوا من انتشال الجثث على امتداد الساحل بالقرب من تيبيني، في منطقة ‏بوتو ساراداو التابعة لمقاطعة كيبيمير”، مشيراً إلى أنه تم نقلها لاستكمال إجراءات التعرف ‏على هويات أصحابها.‏

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو الأسباب التي أدت إلى جنوح القارب، كما لم ‏تعلن السلطات حصيلة نهائية لعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه، وسط استمرار ‏الغموض بشأن ظروف وقوع الحادث.‏

وفي السادس من تشرين الثاني الجاري، أدى جنوح قارب كان يقل أشخاصاً يُشتبه بأنهم ‏كانوا يحاولون الهجرة بصورة غير نظامية قبالة قرية تيبيني، عن مصرع أربعة أشخاص ‏في حصيلة أولية، فيما غادر ناجون المكان قبل استكمال عمليات البحث.‏

وتتكرر حوادث الهجرة غير النظامية على السواحل السنغالية المطلة على المحيط ‏الأطلسي، حيث يخاطر مهاجرون بحياتهم عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، أملاً في ‏الوصول إلى أوروبا، في ظل استمرار سقوط ضحايا وفقدان آخرين في عرض البحر.