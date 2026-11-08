انتشال نحو 20 جثة قبالة الساحل الشمالي للسنغال بعد جنوح قارب

داكار-سانا
أعلنت السلطات السنغالية اليوم الأحد انتشال نحو 20 جثة من شاطئ لومبول شمال البلاد، عقب جنوح قارب قبالة الساحل، في حادثة جديدة تسلط الضوء على المخاطر المتفاقمة للهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي، وما تخلفه من خسائر بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية “إيه بي إس” عن مصدر أمني قوله: “إن عناصر من الدرك وفرق الإطفاء تمكنوا من انتشال الجثث على امتداد الساحل بالقرب من تيبيني، في منطقة بوتو ساراداو التابعة لمقاطعة كيبيمير”، مشيراً إلى أنه تم نقلها لاستكمال إجراءات التعرف على هويات أصحابها.
ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث أو الأسباب التي أدت إلى جنوح القارب، كما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية لعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه، وسط استمرار الغموض بشأن ظروف وقوع الحادث.
وفي السادس من تشرين الثاني الجاري، أدى جنوح قارب كان يقل أشخاصاً يُشتبه بأنهم كانوا يحاولون الهجرة بصورة غير نظامية قبالة قرية تيبيني، عن مصرع أربعة أشخاص في حصيلة أولية، فيما غادر ناجون المكان قبل استكمال عمليات البحث.
وتتكرر حوادث الهجرة غير النظامية على السواحل السنغالية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث يخاطر مهاجرون بحياتهم عبر رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، أملاً في الوصول إلى أوروبا، في ظل استمرار سقوط ضحايا وفقدان آخرين في عرض البحر.