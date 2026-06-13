رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران توصّلتا إلى نص ‏نهائي لاتفاق سلام

إسلام أباد-سانا‏

أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم السبت، أن ‏الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصّلتا إلى اتفاق إطاري ‏للسلام ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر في منطقة الشرق ‏الأوسط، مشيراً إلى أن الطرفين أتمّا صياغة النص النهائي ‏للاتفاق‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن شريف قوله في تصريح له: إن بلاده ‏باتت تستعد للتوقيع إلكترونياً على الاتفاق، متوقعاً أن يتم ذلك ‏في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، على أن تعقب ‏ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع الجاري ‏لاستكمال الترتيبات التنفيذية‎.‎

يشار إلى أن باكستان تقوم بدور الوسيط في ملف المفاوضات ‏بين واشنطن وطهران، واستضافت أول جولة مفاوضات بين ‏الطرفين، في إطار جهود دبلوماسية إقليمية ودولية متواصلة ‏تسعى إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة‎.‎

وأمس الجمعة، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة فرانس ‏برس، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق ‏بينهما “خلال الأيام المقبلة”، مبيناً أن الاتفاق يتضمن التزام ‏طهران بتفكيك برنامجها النووي، وتسليم موادها النووية‎.‎