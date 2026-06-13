رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران توصّلتا إلى نص ‏نهائي لاتفاق سلام

إسلام أباد-سانا
أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصّلتا إلى اتفاق إطاري للسلام ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الطرفين أتمّا صياغة النص النهائي للاتفاق.
ونقلت وكالة رويترز عن شريف قوله في تصريح له: إن بلاده باتت تستعد للتوقيع إلكترونياً على الاتفاق، متوقعاً أن يتم ذلك في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، على أن تعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع الجاري لاستكمال الترتيبات التنفيذية.
يشار إلى أن باكستان تقوم بدور الوسيط في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، واستضافت أول جولة مفاوضات بين الطرفين، في إطار جهود دبلوماسية إقليمية ودولية متواصلة تسعى إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة.
وأمس الجمعة، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق بينهما “خلال الأيام المقبلة”، مبيناً أن الاتفاق يتضمن التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي، وتسليم موادها النووية.