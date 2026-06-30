الصين تدعو إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

بكين-سانا

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم، والعمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق شامل يحظى بموافقة الطرفين، ويكون مقبولاً لدى دول المنطقة ومرحباً به من المجتمع الدولي.

وأشار وانغ خلال لقائه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، في العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة شينخوا، إلى أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشاً، مؤكداً أن التفاوض يظل أفضل من القتال، والحوار أفضل من المواجهة.

واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب التأكيد على أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية، بما يدعم أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً ‏حقيقياً ‏مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات ‏متبادلة ‏بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران ‏الجاري.‏