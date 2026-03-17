مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عشرة في قصف الاحتلال مركبة في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطينيان وأصيب عشرة آخرون اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن القتيلين والمصابين نُقلوا إلى مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يتلقى الجرحى العلاج والإسعافات الأولية.

وارتفعت حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي إلى 671 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 1779، إلى جانب انتشال 756 جثماناً من تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع.

ووصلت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72249 قتيلاً، و171898 مصاباً.