الصحة البحرينية: إصابة 32 شخصاً جراء اعتداء إيراني بمسيرات على سترة

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن هجوماً إيرانياً بطائرات مسيرة استهدف جزيرة سترة في محافظة العاصمة المنامة فجر اليوم، أسفر عن إصابة 32 شخصاً بجروح متفاوتة، بينهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن الوزارة قولها: “إن من بين المصابين أربع حالات بليغة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً “، مؤكدة رفع جاهزية المنظومة الصحية والكوادر الطبية في مختلف الأقسام الحيوية، للتعامل مع تداعيات الهجمات المستمرة التي تطال مناطق متفرقة من البلاد.

ويأتي هذا الاعتداء، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة ثلاثة أشخاص وتضرر محطة لتحلية المياه، جراء اعتداء مماثل بطائرة مسيرة استهدف منطقة المحرق شمال البلاد، ما تسبب بأضرار مادية في البنية التحتية.

وتشهد المنطقة تصعيداً ميدانياً خطيراً، مع استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت حيوية وأعياناً مدنية في عدد من الدول العربية، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات، وسط إدانات عربية ودولية واسعة تطالب بوقف التصعيد وحماية أمن واستقرار المنطقة.