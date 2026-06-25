حريقان في منشأتين نفطية وصناعية جنوب روسيا وأوكرانيا إثر هجمات بالمسيّرات

موسكو-سانا
اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، في مستودع للنفط بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا، جراء سقوط حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مقاطعة كراسنوأرميسك في إقليم كراسنودار ألكسندر خاريتونوف قوله في تدوينة على منصة “ماكس” الروسية الحكومية: إن حريقاً اندلع في مستودع نفط بولتافسكايا عقب سقوط حطام طائرة مسيّرة، من دون أن يحدد مصدرها.
وفي سياق متصل، أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بأن هجوماً روسياً تسبب باندلاع حريق في منشأة صناعية، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده من دون تسجيل إصابات.
وكثفت أوكرانيا، خلال الأشهر الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيّرة على مناطق روسية، في مقابل تصعيد موسكو ضرباتها الجوية شبه اليومية باستخدام المسيّرات والصواريخ، مع دخول الحرب عامها الخامس.