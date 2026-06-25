حريقان في منشأتين نفطية وصناعية جنوب روسيا وأوكرانيا إثر هجمات بالمسيّرات

نفط حريقان في منشأتين نفطية وصناعية جنوب روسيا وأوكرانيا إثر هجمات بالمسيّرات

موسكو-سانا‏

اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، في مستودع للنفط بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا، جراء سقوط حطام ناجم عن هجوم ‏بطائرة مسيّرة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مقاطعة كراسنوأرميسك في إقليم كراسنودار ألكسندر خاريتونوف قوله في تدوينة على ‏منصة “ماكس” الروسية الحكومية: إن حريقاً اندلع في مستودع نفط بولتافسكايا عقب سقوط حطام طائرة مسيّرة، من دون أن ‏يحدد مصدرها.‏

وفي سياق متصل، أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بأن هجوماً روسياً تسبب باندلاع حريق في منشأة صناعية، مشيرةً ‏إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماده من دون تسجيل إصابات.‏

وكثفت أوكرانيا، خلال الأشهر الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيّرة على مناطق روسية، في مقابل تصعيد موسكو ضرباتها ‏الجوية شبه اليومية باستخدام المسيّرات والصواريخ، مع دخول الحرب عامها الخامس.‏

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