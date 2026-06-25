واشنطن تعلن حشد مساعدات لفنزويلا لمواجهة الزلزالين اللذين ضربا البلاد

واشنطن-سانا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا، عقب الهزات الأرضية القوية التي ضربت البلاد، مؤكدةً أنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في هذا الشأن.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو قوله في تدوينة على منصة إكس: “نحن على اتصال بالسلطات، ونعمل على حشد المساعدات”.
من جهته، قال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جيريمي لوين في تدوينة أخرى: إن الوزارة حشدت فريقاً للمساعدة في حالات الكوارث وفرقة عمل لتقديم المساعدات الحيوية للفنزويليين وتنسيقها.
وأضاف لوين: إن الولايات المتحدة سترسل فرق بحث وإنقاذ، وإمدادات طبية وإنسانية، وموارد أخرى خلال الأيام الأولى الحاسمة التي تلي هذه الكارثة الطبيعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة.
وكان زلزالان قويان ضربا غربي العاصمة الفنزويلية كراكاس مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انهيار مبان في العاصمة ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، وسط تحذيرات من احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ودمار واسع النطاق في أنحاء البلاد.