واشنطن تعلن حشد مساعدات لفنزويلا لمواجهة الزلزالين اللذين ضربا البلاد

واشنطن-سانا

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا، عقب الهزات الأرضية القوية التي ضربت ‏البلاد، مؤكدةً أنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في هذا الشأن.‏

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو قوله في تدوينة على منصة إكس: “نحن على ‏اتصال بالسلطات، ونعمل على حشد المساعدات”.‏

من جهته، قال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جيريمي لوين في تدوينة أخرى: إن الوزارة حشدت فريقاً للمساعدة في ‏حالات الكوارث وفرقة عمل لتقديم المساعدات الحيوية للفنزويليين وتنسيقها.‏

وأضاف لوين: إن الولايات المتحدة سترسل فرق بحث وإنقاذ، وإمدادات طبية وإنسانية، وموارد أخرى خلال الأيام الأولى ‏الحاسمة التي تلي هذه الكارثة الطبيعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة.‏

وكان زلزالان قويان ضربا غربي العاصمة الفنزويلية كراكاس مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انهيار مبان ‏في العاصمة ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، وسط تحذيرات من احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ودمار واسع ‏النطاق في أنحاء البلاد.‏