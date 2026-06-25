واشنطن تعلن حشد مساعدات لفنزويلا لمواجهة الزلزالين اللذين ضربا البلاد

زلزال واشنطن تعلن حشد مساعدات لفنزويلا لمواجهة الزلزالين اللذين ضربا البلاد

واشنطن-سانا
‎ ‎
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا، عقب الهزات الأرضية القوية التي ضربت ‏البلاد، مؤكدةً أنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في هذا الشأن.‏

ونقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو قوله في تدوينة على منصة إكس: “نحن على ‏اتصال بالسلطات، ونعمل على حشد المساعدات”.‏

من جهته، قال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جيريمي لوين في تدوينة أخرى: إن الوزارة حشدت فريقاً للمساعدة في ‏حالات الكوارث وفرقة عمل لتقديم المساعدات الحيوية للفنزويليين وتنسيقها.‏

وأضاف لوين: إن الولايات المتحدة سترسل فرق بحث وإنقاذ، وإمدادات طبية وإنسانية، وموارد أخرى خلال الأيام الأولى ‏الحاسمة التي تلي هذه الكارثة الطبيعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة.‏

وكان زلزالان قويان ضربا غربي العاصمة الفنزويلية كراكاس مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انهيار مبان ‏في العاصمة ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، وسط تحذيرات من احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ودمار واسع ‏النطاق في أنحاء البلاد.‏

إسبانيا: معاهدة جبل طارق مع بريطانيا تشكّل منعطفاً في العلاقات الثنائية
وزير النقل التركي: نبذل جهوداً لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث
اليابان ترفض الاتهامات الموجهة إليها بـ “العسكرة الجديدة” وتؤكد التزامها بالقانون الدولي
روسيا تطلق بنجاح أحدث صواريخها الاستراتيجية من طراز “سارمات” ‏
وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً خطوات تنفيذ تفاهمات بوتين وترامب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك