البرلمان العربي يؤكد ضرورة تعزيز التضامن المشترك ومواجهة التحديات الراهنة في المنطقة

القاهرة-سانا

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز التضامن ووحدة الصف والموقف العربي، وتوطيد عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة.

وبحسب موقع البرلمان العربي، أشار اليماحي في كلمته الافتتاحية خلال أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، إلى أن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل ظروف دقيقة واستثنائية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف تجاه القضايا الأساسية التي تمس حاضر ومستقبل المنطقة.

وأوضح اليماحي أن المؤتمر سيتصدى لملفات استراتيجية، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، القضية المركزية والأولى، إضافة إلى بحث التطورات الأمنية الإقليمية الأخيرة، وتناول موضوع “تعزيز السيادة الرقمية العربية” كقضية استراتيجية تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة، وصياغة رؤية برلمانية مشتركة تسهم في حماية الأمن الرقمي ودعم مسارات التنمية.

يشار إلى أن انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يأتي تمهيداً لعقد المؤتمر العام للبرلمان العربي المقرر في الـ 27 من حزيران الجاري.