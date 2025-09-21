الأونروا: مليون و900 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من غزة

جنيف-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن حجم المعاناة والدمار الذي يعيشه أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لا يمكن تصوره، مشيرة إلى أن مليون و900 ألف شخص نزحوا قسراً من منازلهم.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة “إكس”، اليوم، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، ارتقوا وأصيبوا نتيجة القصف الوحشي المتواصل، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل حماية المدنيين والتخفيف من حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

من جهتها، بينت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في غزة أولغا تشيريفكو أن موجات النزوح تتواصل من شمال القطاع باتجاه جنوبه، وسط انعدام المأوى وعدم وجود ضمانات للأمان في ظل استمرار الاعتداءات.

وكانت الأونروا أكدت في بيانات سابقة أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية في ظل الحصار والدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مشددة على أن المدنيين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء والوقود، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.