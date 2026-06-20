أبو هولي: 6.2 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون على 58 ‏مخيماً ‏في الأراضي المحتلة وخارجها

القدس المحتلة-سانا
أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في فلسطين أحمد أبو هولي، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يبلغ نحو 6.2 ملايين لاجئ يتوزعون على 58 مخيماً رسمياً تعترف بها الوكالة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم، قال أبو هولي وفق وكالة وفا: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تمثل إحدى أطول القضايا الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء العمليات العسكرية المستمرة، وما نتج عنها من دمار واسع للبنية التحتية وحالات نزوح واسعة، لافتاً إلى أن نحو 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا للنزوح القسري في قطاع غزة.
وحذر أبو هولي من التحديات التي تواجه وكالة “الأونروا” في ظل الضغوط المالية والسياسية المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة، وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أبو هولي أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة وفق القرارات الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، والقوى الفاعلة عالمياً، إلى التدخل الفوري والجاد لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة ودعم الأونروا مالياً وسياسياً لاستمرارية خدماتها.
ويحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء، وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.