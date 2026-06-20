أبو هولي: 6.2 ملايين لاجئ فلسطيني يتوزعون على 58 ‏مخيماً ‏في الأراضي المحتلة وخارجها

القدس المحتلة-سانا‌‌‎ ‎

أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في فلسطين أحمد أبو هولي، ‌‏اليوم السبت، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة ‌‏غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يبلغ نحو 6.2 ‌‏ملايين لاجئ يتوزعون على 58 مخيماً رسمياً تعترف بها الوكالة ‏في الأراضي ‏الفلسطينية وخارجها.‏

وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم، ‏قال ‏أبو هولي وفق وكالة وفا: إن قضية اللاجئين ‏الفلسطينيين لا تزال ‏تمثل إحدى أطول القضايا الإنسانية ‏والسياسية في التاريخ الحديث‎.‎

وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين في قطاع غزة وشمال الضفة ‌‏الغربية تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء العمليات العسكرية ‌‏المستمرة، وما نتج عنها من دمار واسع للبنية التحتية وحالات ‌‏نزوح واسعة، لافتاً إلى أن نحو 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا ‌‏للنزوح القسري في قطاع غزة‎.‎

وحذر أبو هولي من التحديات التي تواجه وكالة “الأونروا” في ‏ظل ‏الضغوط المالية والسياسية المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي ‏إلى ‏دعم الوكالة، وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين‎.‎

وأكد أبو هولي أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب وقف ‌‏الحرب، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه ‌‏المشروعة، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة وفق القرارات ‌‏الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، والقوى ‌‏الفاعلة عالمياً، إلى التدخل الفوري والجاد لرفع الظلم الواقع على ‌‏الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة ودعم الأونروا مالياً وسياسياً ‌‏لاستمرارية خدماتها.‏

ويحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران ‏من كل ‌‏عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ‏ومشاكل ‏اللاجئين ‏والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في ‏أوطانهم للتهديد، ‏وتسليط ‏الضوء على معاناة هؤلاء، ‏وبحث سبل تقديم المزيد من ‏العون لهم، ‏وذلك برعاية من ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ‏التابعة للأمم ‏المتحدة‎.‎