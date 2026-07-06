‼ اتحاد غرف التجارة يبحث مع سفير البحرين فرص الشراكة الاقتصادية

دمشق-سانا



بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع سفير البحرين بدمشق وحيد مبارك سيار سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الاتحاد، مجالات التعاون في القطاع المصرفي، والصناعات الغذائية والنسيجية، إضافة إلى تطوير العمل المشترك في المعارض التخصصية، وملفات التحول الرقمي، وإعادة الإعمار، وصناعة الإسمنت.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الروابط بين رجال الأعمال في البلدين، وتوسيع التشبيك بينهم، تمهيداً لتوقيع مذكرة تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.



وأعرب العلي عن استعداد الاتحاد لتقديم كل ما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين، داعياً الفعاليات البحرينية إلى الاستثمار في سوريا، ولا سيما في ظل بيئة استثمارية مشجّعة تتيح فرصاً واسعة للتعاون المشترك.



وتأتي المباحثات السورية البحرينية في إطار توجه سوريا نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع جهود دعم التعافي الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.