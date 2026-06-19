الخارجية الفرنسية تنفي حظر مظاهرة للمعارضة الإيرانية في باريس

وزارة الخارجية الفرنسية 1 الخارجية الفرنسية تنفي حظر مظاهرة للمعارضة الإيرانية في باريس
Reuters

باريس-سانا

نفت وزارة الخارجية الفرنسية أن تكون قد طلبت منع مظاهرة للمعارضة الإيرانية كانت مقررة غداً السبت في العاصمة باريس.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة رويترز: إن ما تم تداوله بشأن تدخل وزير الخارجية جان نويل بارو لمنع المظاهرة “ادعاء باطل”، مؤكدة أنه “لم تتم الإشارة إلى هذه المظاهرة أو طلب إلغائها”.

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، قد أعلن في وقت سابق أن الشرطة الفرنسية قررت حظر المظاهرة في اللحظة الأخيرة، وربط ذلك باتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الإيراني.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات الفرنسية بشأن قرار الشرطة حتى الآن، بحسب ما نقلته المصادر ذاتها.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد في وقت سابق من اليوم أن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن عن إيران، ‏ما لم تقتنع بأن المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي تلبي توقعاتها.‏

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