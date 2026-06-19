محادثات في كراكاس بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة برعاية أمريكية ‏

كراكاس-سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاءً جرى في العاصمة الفنزويلية كراكاس بين ‏ممثلين عن الحكومة الفنزويلية المؤقتة وحزب معارض رئيسي، لبحث “الانتقال ‏الديمقراطي” في البلاد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ‏تومي بيغوت قوله: “إن الاجتماع بين رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز والنائبة ‏السابقة المعارضة دينورا فيغيرا، التي عادت إلى كراكاس بعد ثماني سنوات في المنفى، ‏يمثل خطوة أولى في عملية مدروسة تهدف إلى ضمان مجتمع فنزويلي حر ومنفتح”.‏

وأكدت الجمعية الوطنية في وقت لاحق عقد اللقاء بين فيغيرا ورئيسها خورخي ‏رودريغيز، ووصفتها بأنها ممثلة لنواب المعارضة للفترة بين عامي 2015 و2020.‏

وفي سياق متصل، قالت السفارة الأمريكية في كراكاس أن فيغيرا كانت قد التقت في ‏وقت سابق مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث سبل تحقيق “انتقال ديمقراطي ‏منظم ومستقر”.‏

وكانت فيغيرا قد شغلت رئاسة الجمعية الوطنية عام 2015 قبل أن تغادر البلاد عام ‌‏2018، بعد ما قالت إنها تعرضت “لتهديدات ومضايقات”، على خلفية مواقف سياسية.‏

وبحسب تصريحاتها، فإنها تعود إلى البلاد استجابة لدعوة من وزارة الخارجية للمشاركة ‏في جهود تتعلق بتشكيل “مجلس انتخابي وطني ذي مصداقية”.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أمريكية متكررة لإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” ‏في فنزويلا، وتشكيل هيئة انتخابية جديدة، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.‏

يشار إلى أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت في الـ 23 من أيار الماضي، ‏الإفراج عن أكثر من 500 سجين سياسي ، في إطار توسيع قانون العفو الذي أُقر في ‏شباط الماضي.‏