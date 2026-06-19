محادثات في كراكاس بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة برعاية أمريكية ‏

كراكاس-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاءً جرى في العاصمة الفنزويلية كراكاس بين ممثلين عن الحكومة الفنزويلية المؤقتة وحزب معارض رئيسي، لبحث “الانتقال الديمقراطي” في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قوله: “إن الاجتماع بين رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز والنائبة السابقة المعارضة دينورا فيغيرا، التي عادت إلى كراكاس بعد ثماني سنوات في المنفى، يمثل خطوة أولى في عملية مدروسة تهدف إلى ضمان مجتمع فنزويلي حر ومنفتح”.
وأكدت الجمعية الوطنية في وقت لاحق عقد اللقاء بين فيغيرا ورئيسها خورخي رودريغيز، ووصفتها بأنها ممثلة لنواب المعارضة للفترة بين عامي 2015 و2020.
وفي سياق متصل، قالت السفارة الأمريكية في كراكاس أن فيغيرا كانت قد التقت في وقت سابق مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث سبل تحقيق “انتقال ديمقراطي منظم ومستقر”.
وكانت فيغيرا قد شغلت رئاسة الجمعية الوطنية عام 2015 قبل أن تغادر البلاد عام 2018، بعد ما قالت إنها تعرضت “لتهديدات ومضايقات”، على خلفية مواقف سياسية.
وبحسب تصريحاتها، فإنها تعود إلى البلاد استجابة لدعوة من وزارة الخارجية للمشاركة في جهود تتعلق بتشكيل “مجلس انتخابي وطني ذي مصداقية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أمريكية متكررة لإجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في فنزويلا، وتشكيل هيئة انتخابية جديدة، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.
يشار إلى أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت في الـ 23 من أيار الماضي، الإفراج عن أكثر من 500 سجين سياسي ، في إطار توسيع قانون العفو الذي أُقر في شباط الماضي.