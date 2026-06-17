تقرير أممي: شبح الجوع يهدد ملايين الأشخاص في 13 بؤرة حول العالم بينها دول عربية

روما-سانا

حذر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد لملايين الأشخاص في 13 دولة حول العالم، خلال الفترة الممتدة من حزيران الجاري حتى تشرين الثاني المقبل، لافتاً إلى أن من بين هذه البؤر عدداً من الدول العربية

السودان واليمن وفلسطين بؤر خطيرة

وحدد التقرير المشترك المنشور على موقع الأمم المتحدة اليوم الأربعاء والذي حمل اسم “بؤر الجوع الساخنة”، كلاً من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين، باعتبارها أكثر بؤر الجوع خطورة في العالم من حيث حدة الجوع ونطاقه، موضحاً أن خطر حدوث مجاعة يهدد 14 منطقة في السودان (موزعة بين شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان) حتى أيلول القادم، مع توقع استمرار هذا الوضع في 13 منطقة خلال موسم الحصاد حتى كانون الأول من العام القادم 2027.

وفيما يخص اليمن، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد من بين الأشد خطورة على مستوى العالم خلال العام الحالي، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 18.3 مليون شخص أي نصف السكان تقريباً يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى مرحلة الأزمة أو أسوأ.



قطاع غزة بأكمله يواجه خطر المجاعة

ولفت التقرير إلى أنه رغم تحسن الأوضاع نسبياً في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025 إلا أنها لا تزال هشة للغاية، حيث واجه القطاع بأكمله خطر المجاعة حتى منتصف نيسان الماضي، وعانى نحو 1.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهم بحاجة عاجلة للمساعدات، بمن فيهم أكثر من نصف مليون شخص واجهوا مستويات جوع تصل إلى مرحلة الطوارئ.



النزاعات المسلحة سبب رئيسي لانعدام الامن الغذائي

وفي السياق ذاته، أشار التقرير الأممي إلى انضمام نيجيريا والصومال إلى قائمة الدول الأكثر إثارة للقلق، مبيناً أن السكان في ولاية بورنو النيجيرية وفي منطقة باي الصومالية يواجهون مستويات كارثية وخطر المجاعة خلال الأشهر القادمة.

وأكد التقرير أن النزاعات المسلحة والعنف لا تزال تشكل الدافع الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 بؤرة من أصل 13 بؤرة ساخنة، وتتفاقم هذه الضغوط بسبب الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وظاهرة “النينيو”.



مساعدات عاجلة

بدورها، أوضحت نائبة المدير العام لمنظمة (فاو) بيث بيكدول أن التحدي الأساسي يكمن في مدى القدرة على التحرك المبكر وبالنطاق المطلوب للحد من الاحتياجات الإنسانية مستقبلاً، مؤكدة أن الاستثمار المبكر في المساعدات الزراعية الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود يعد الوسيلة الأكثر فعالية لحماية سبل العيش والحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلي.



من جانبه، شدد المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو على ضرورة التحرك الفوري لمنع دفع ملايين الأشخاص نحو حافة المجاعة في الأشهر المقبلة، نتيجة النزاعات والكوارث الطبيعية، معرباً عن استعداد فرق البرنامج للاستجابة السريعة شريطة توفير الموارد اللازمة وضمان الوصول الآمن إلى المحتاجين قبل تحول الجوع إلى كارثة.



وخلص التقرير الأممي إلى أن العمل الجماعي المبكر والتمويل المستدام يحميان سبل العيش وينقذان الأرواح، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في أكثر المناطق ضعفاً حول العالم للحد من تصاعد الأزمات.



يشار إلى أن التقرير حول حالة الجوع في العالم يصدر مرتين سنوياً عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.