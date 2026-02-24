فرنسا تقيد تحركات السفير الأمريكي لديها بعد تخلفه عن استدعاء رسمي

باريس-سانا

منعت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة لديها تشارلز كوشنر، من إجراء لقاءات مباشرة مع وزراء في الحكومة الفرنسية، عقب تغيّبه عن اجتماع في وزارة الخارجية كان مخصصاً لبحث تصريحات صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مقتل ناشط في فرنسا.

ونقل موقع يورونيوز عن بيان للخارجية الفرنسية قوله: “إن القرار جاء نتيجة ما اعتبرته إخفاقاً في الالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الدبلوماسي ومقتضيات تمثيل الدولة، مبرراً ذلك بارتباطات شخصية”، مشيرة إلى أن الوزير جان-نويل بارو طلب عدم منح السفير حق التواصل مع أعضاء الحكومة.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن السفير الأمريكي سيواصل أداء مهامه الدبلوماسية مع إتاحة المجال لإجراء اتصالات وتنسيق عبر قنوات أخرى.

وكان كوشنر، قد أثار جدلاً دبلوماسياً سابقاً بعد استدعائه في آب الماضي؛ على خلفية انتقادات وجهها للحكومة الفرنسية بشأن ملف معاداة السامية، إلا أنه لم يحضر حينها أيضاً بشكل شخصي.