مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، مقتل 12 شخصاً، وإصابة العشرات في غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق، وبلدات جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن غارة إسرائيلية على مدينة صيدا، أدت في حصيلة غير نهائية إلى مقتل ثمانية أشخاص، وإصابة 22 بجروح.

وأشار إلى أن غارة على مبنى في منطقة جل البحر بالقرب من مستشفى حيرام في قضاء صور، أسفرت عن سقوط 4 قتلى، فيما أدى استهداف نقطة تابعة لمسعفي “الهيئة الصحية الإسلامية” في بلدة شقرا، إلى وقوع إصابات.

وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف مسيرات إسرائيلية، سيارتين في منطقة رأس العين السماعية، وطريق صديقين في قضاء صور.

بينما قصف الاحتلال بالمدفعية بلدتي كفرا ومجدل سلم، ومنطقتي الحنية والمنصوري في قضاء صور.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 1530 قتيلاً، و4812 جريحاً.