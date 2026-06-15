ترامب: مضيق هرمز مفتوح الآن

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وأن بلاده سترفع حصارها البحري عن إيران، ويأتي ذلك بعد ‏إعلان ‏رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن الاتفاق بين واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار‎ ‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصته “تروث سوشال” : “إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران اكتمل الآن، ‌‏تهانينا للجميع”، وذلك بعد وقت قصير من إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق‎ .‎

‎ ‎

وأضاف ترامب: “أجيز كلياً فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأجيز في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي ‌‏تفرضه الولايات المتحدة على إيران، ويتوجب على سفن العالم، تشغيل محركاتها، فليتدفق النفط‎”.‎

‎ ‎

وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وقال شريف في تصريحات ‌‏نقلتها وسائل إعلام باكستانية اليوم الأحد: “يسرّنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين ‏أمريكا وإيران ‌‏‌‏عقب محادثات مكثفة‎”‎.‎