ترامب: مضيق هرمز مفتوح الآن

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وأن بلاده سترفع حصارها البحري عن إيران، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن الاتفاق بين واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار .
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على منصته “تروث سوشال” : “إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران اكتمل الآن، تهانينا للجميع”، وذلك بعد وقت قصير من إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق .
وأضاف ترامب: “أجيز كلياً فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأجيز في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، ويتوجب على سفن العالم، تشغيل محركاتها، فليتدفق النفط”.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، وقال شريف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية اليوم الأحد: “يسرّنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة”.