ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3783 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3783 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للغارات منذ الـ 2 من آذار الماضي بلغت 3783 قتيلاً، إضافة إلى 11699 جريحاً.

وفي وقت سابق اليوم، قتل 8 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت بدمار كبير في المباني والمحال التجارية المجاورة.

كما قتل 3 شبان في النبطية إثر غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل رئيس بلدية الدوير السابق.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.