مسلحون يخطفون مسؤولاً رفيع المستوى في هايتي

بورت أو برنس-سانا‏

خطف مسلحون مجهولون مسؤولاً رفيع المستوى في شرطة هايتي، ‏وذلك في أكبر عملية خطف لمسؤول من هذا المستوى خلال ‏السنوات القليلة الماضية في بلد تعصف به أعمال عنف العصابات.‏

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها: “إن جيمس ‏بويارد، مدير مكتب وزارة الدفاع والمفتش العام للشرطة الوطنية ‏في هايتي، تعرض للخطف يوم الخميس الماضي في حي بوردون”، ‏دون تقديم المزيد من التفاصيل.‏

ويُنظر إلى بويارد على نطاق واسع باعتباره خبيراً أمنياً كبيراً، ‏وتشكل عملية خطفه تصعيداً كبيراً في استهداف كبار المسؤولين ‏في هايتي، حيث تشدد العصابات قبضتها على العاصمة بورت أو ‏برنس.‏

وزادت عمليات الخطف في هايتي مع توسع نفوذ الجماعات ‏الإجرامية، ما يقوض سلطة الحكومة، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة ‏الإنسانية والأمنية المتصاعدة في البلاد.‏

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلن في آذار الماضي أن ‏أعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي، والعمليات الأمنية ‏التي تستهدفها تسببت بمقتل أكثر من 5500 شخص بين آذار ‌‏2025 ومنتصف كانون الثاني 2026، مع استمرار ترويع السكان ‏بارتكاب جرائم قتل وخطف، والاتجار بالأطفال، والسرقة عند نقاط ‏التفتيش غير القانونية، وابتزاز الأموال من الشركات، وتدمير ‏ونهب الممتلكات العامة والخاصة.‏