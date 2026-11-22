مكة المكرمة-سانا
أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين.
ووفق بيانٍ للأمانة العامة للرابطة على منصة “إكس”، أكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه الاعتداءات الآثمة تنتهك كلَّ القيَم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُمثل تهديداً خطراً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شُعوبها، وتقويضاً لجهود السلام كافة.
وشدد العيسى على التضامن الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين جراء اعتداءات إيرانية استهدفت المملكة أمس السبت.
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية في البحرين