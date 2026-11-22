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مكة المكرمة-سانا‏

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أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اليوم الأحد، الاعتداءات الإيرانية على منشأة ‏صناعية مدنية في مملكة البحرين.‏

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ووفق بيانٍ للأمانة العامة للرابطة على منصة “إكس”، أكد الأمين العام رئيس هيئة ‏علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه الاعتداءات الآثمة تنتهك ‏كلَّ القيَم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُمثل تهديداً خطراً على أمن ‏المنطقة واستقرارها وسلامة شُعوبها، وتقويضاً لجهود السلام كافة.‏

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وشدد العيسى على التضامن الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ ‏تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

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وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين جراء ‏اعتداءات إيرانية استهدفت المملكة أمس السبت.‏