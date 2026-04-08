أردوغان وترامب يبحثان التطورات بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار مع إيران

أردوغان وترامب

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التطورات الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن الليلة الماضية وسبل تحويله إلى سلام دائم.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قولها في بيان اليوم الأربعاء: إن أردوغان أعرب خلال الاتصال مع ترامب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار مع إيران.

وقال أردوغان: إن هذه الفرصة التي فُتحت لمدة أسبوعين عقب 40 يوماً عصيباً مر بها العالم، ينبغي استثمارها على نحو جيد لإبرام اتفاق سلام دائم.

وشدد أردوغان على ضرورة عدم السماح بتقويض هذا المسار لافتاً إلى أن دعم تركيا للجهود الرامية إلى الحل، والتي تُبذل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها باكستان، سيستمر باطراد.

وكان أردوغان قال في وقت سابق اليوم الأربعاء: “نحن سعداء بوقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الليلة الماضية في الحرب التي حوّلت منطقتنا إلى مسرحٍ للدمار منذ 28 شباط الماضي، ونأمل أن يتم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع دون إتاحة أي فرصة للاستفزازات أو أعمال التخريب”.

