شركة أدوية صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها على القائمة السوداء

بكين-سانا‏

رفعت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الصينية “ووشي أب تيك” دعوى قضائية ضد وزارة ‌‏الحرب الأمريكية “البنتاغون”، جراء إدراجها في قائمة شركات مشتبه بتعاونها مع الجيش ‌‏الصيني.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة قولها في الشكوى المقدّمة أمام محكمة فيدرالية في ‌‏واشنطن: “إن التصنيف الأمريكي جاء نتيجة ضغوط سياسية وادعاءات غير دقيقة ولا أساس ‌‏لها”، مؤكدة أن القرار ألحق ضرراً كبيراً بسمعتها ونشاطها التجاري وعملياتها التشغيلية.‏

ونفت الشركة أي علاقة تربطها بالمؤسسة العسكرية الصينية، مؤكدة أنها “غير خاضعة لسيطرة ‌‏أي جهة حكومية أو عسكرية”.‏

وكانت الولايات المتحدة نشرت الإثنين الماضي قائمة محدثة تضم شركات صينية تقول إنها تقدم ‌‏دعماً للجيش الصيني، من بينها “علي بابا” و”بايدو وبي واي دي”. ‏

ورغم أن هذه الخطوة لا تفرض عقوبات فورية، فإنها تُعد تمهيداً لإجراءات أكثر تشدداً مستقبلاً.‏

يشار إلى أن أسهم “ووشي أب تيك” المدرجة في هونغ كونغ تراجعت بنحو 5% يوم الثلاثاء ‌‏الماضي، بعدما قيّم المستثمرون تأثير إدراج الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 43 مليار ‌‏دولار، على أعمالها في الولايات المتحدة.‏

وتستمد الشركة نحو 70% من إيراداتها البالغة 45 مليار يوان، أو ما يعادل 6.6 مليارات ‏دولار، ‏من السوق الأمريكية، ما يجعل أي قيود مستقبلية تهديداً مباشراً لنموذج أعمالها.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للعلاقات الأمريكية الصينية بعد القمة التي جمعت ‏الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي ‏جين بينغ في بكين الشهر الماضي، والتي هدفت ‏إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.