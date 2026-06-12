شركة أدوية صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها على القائمة السوداء

بكين-سانا
رفعت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الصينية “ووشي أب تيك” دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، جراء إدراجها في قائمة شركات مشتبه بتعاونها مع الجيش الصيني.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشركة قولها في الشكوى المقدّمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن: “إن التصنيف الأمريكي جاء نتيجة ضغوط سياسية وادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها”، مؤكدة أن القرار ألحق ضرراً كبيراً بسمعتها ونشاطها التجاري وعملياتها التشغيلية.
ونفت الشركة أي علاقة تربطها بالمؤسسة العسكرية الصينية، مؤكدة أنها “غير خاضعة لسيطرة أي جهة حكومية أو عسكرية”.
وكانت الولايات المتحدة نشرت الإثنين الماضي قائمة محدثة تضم شركات صينية تقول إنها تقدم دعماً للجيش الصيني، من بينها “علي بابا” و”بايدو وبي واي دي”.
ورغم أن هذه الخطوة لا تفرض عقوبات فورية، فإنها تُعد تمهيداً لإجراءات أكثر تشدداً مستقبلاً.
يشار إلى أن أسهم “ووشي أب تيك” المدرجة في هونغ كونغ تراجعت بنحو 5% يوم الثلاثاء الماضي، بعدما قيّم المستثمرون تأثير إدراج الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 43 مليار دولار، على أعمالها في الولايات المتحدة.
وتستمد الشركة نحو 70% من إيراداتها البالغة 45 مليار يوان، أو ما يعادل 6.6 مليارات دولار، من السوق الأمريكية، ما يجعل أي قيود مستقبلية تهديداً مباشراً لنموذج أعمالها.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للعلاقات الأمريكية الصينية بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، والتي هدفت إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.