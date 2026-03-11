بن فرحان يبحث ونظيريه الأمريكي والألماني التصعيد في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيريه الأميركي مارك روبيو، والألماني يوهان فاديفول تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ابن فرحان بحث في اتصال هاتفي مع روبيو اليوم الأربعاء، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة ودول المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيالها بما يسهم في الحفاظ على أمن المملكة، وسلامة المواطنين، والمقيمين فيها.

وفي السياق نفسه، استعرض وزير الخارجية السعودي، ونظيره الألماني خلال لقاءٍ مساء أمس في الرياض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية.

وأعرب فاديفول عن إدانة بلاده للاعتداءات الغاشمة التي تشنها إيران، وعن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية، والدولية لدفع المنطقة تجاه الاستقرار والسلام.

