الرئيس اللبناني: لن ننسحب من المفاوضات رغم الضغوط وسنواصلها لمصلحة البلاد

بيروت-سانا



أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات الجارية مع إسرائيل رغم الضغوط، مشدداً على مواصلة هذا المسار حتى تحقيق نتائج تصب في مصلحة لبنان.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله اليوم الخميس: “على الرغم من الضغوط للانسحاب من المفاوضات، لن نفعل وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة وطننا”، معتبراً أن المفاوضات تمثل الخيار الوحيد المتاح في مواجهة الحروب والدمار.



وشدد عون على أن الخيار هو الدولة لأنها تحمي جميع اللبنانيين والضامن للوحدة الوطنية والسيادة، مؤكداً أن المفاوضات لا تخالف الدستور، بل تندرج في إطار حماية مصالح لبنان ومستقبل شعبه، داعياً إلى انتظار نتائجها قبل إصدار الأحكام عليها.



وكان عون أكد في السادس من حزيران الجاري، أن خيار التفاوض مع إسرائيل يشكل المسار الأكثر أماناً لحماية البلاد ومصالحها الوطنية، مشدداً على أن اللجوء إلى الحوار لا يعني الاستسلام أو التنازل، بل يمثل الوسيلة الأقل كلفة لإنهاء الحروب، وتجنب المزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية.



يشار إلى أن لبنان عقد 3 جولات مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن في نيسان وأيار الماضيين، وذلك في إطار مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

