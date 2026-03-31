فلسطين تطلب اجتماعاً عربياً طارئاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وقانون إعدام الأسرى

القدس المحتلة-سانا

تقدمت فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى مناقشة إقرار “قانون الحكم بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين”.

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة وفا الفلسطينية نشرته اليوم الثلاثاء، أن الطلب يأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما في القدس، حيث تستمر الانتهاكات الممنهجة بما في ذلك فرض قيود صارمة على حرية العبادة في الأماكن المقدسة، مشيراً إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوماً، إلى جانب منع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية.

وحول إقرار سلطات الاحتلال لقانون حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وصف السفير العكلوك هذه الخطوة بأنها جزء من التصعيد المتواصل للاحتلال، داعياً إلى التحرك العربي العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية.

ودعا السفير العكلوك الدول العربية إلى التوحد في هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة سبل التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد، والعمل على توفير حماية دولية للقدس ومقدساتها.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك إغلاق المسجد الأقصى لفترات طويلة وفرض قيود على الوصول إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى سياسات تهويد المدينة وتهجير الفلسطينيين، ما يمثل انتهاكاً مستمراً للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرت أمس الإثنين، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.