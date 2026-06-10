القيادة المركزية الأمريكية: تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان لم تمتثل للحظر الأمريكي

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها قامت بتعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال يومين، بسبب انتهاكها للحصار الذي تفرضه واشنطن على نقل النفط الإيراني.



وقالت القيادة الأمريكية في بيان نشر عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: إن قواتها قامت بتعطيل الناقلة “سيتيبيلو” التي ترفع علم بالاو أثناء إبحارها في خليج عُمان، حيث أطلقت طائرة أمريكية ذخائر دقيقة التوجيه نحو غرفة محركات السفينة، بعد “إخفاق طاقمها في الامتثال للتوجيهات الأمريكية”.



ووفقاً للبيان، فإن القوات الأمريكية قامت منذ بدء فرض حصارها في الثالث عشر من نيسان الماضي بتعطيل ثماني سفن، وتغيير مسار 134 سفينة أخرى في المنطقة.



يشار إلى أن وزارة الخارجية الهندية، استدعت في وقت سابق اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية جيسون ميكس، للاحتجاج على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان، والتي كان على متنها 24 من أفراد الطاقم الهنود، فيما لا يزال ثلاثة منهم في عداد المفقودين.