ولي العهد السعودي يأمر باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة

الرياض/ بيروت-سانا

أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجيهاته باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي أنجزتها الحكومة اللبنانية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء: إن القرار جاء بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء، ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في إطار إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير السعودي دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، معرباً عن ثقته بأن تتخذ السلطات في لبنان التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيه كمنصة للإضرار بأشقائه.



من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في منشور على منصة “إكس”: إن القرار السعودي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويُعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدّرين.



وأضاف سلام: إن الدولة اللبنانية تتطلع إلى مواصلة التنسيق مع المملكة لترسيخ التعاون والشراكة في مختلف المجالات.



وكانت السعودية قد أوقفت دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها في الـ 25 من نيسان 2021، بعد إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص مخدر مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان.

