إيطاليا تعزز إنتاج وقود الطائرات لتفادي تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

روما-سانا

أكد مسؤولون كبار يمثلون منتجي الوقود ومشغلي المطارات في إيطاليا، أن مصافي التكرير الإيطالية زادت إنتاجها من وقود الطائرات خلال العام الجاري، ما ساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، وخفض مخاطر حدوث نقص في الإمدادات نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس رابطة منتجي الوقود الإيطالية “يو.إن.إي.إم” جياني مورانو قوله خلال الاجتماع السنوي للرابطة: إن إيطاليا التي كانت تستورد سابقاً نحو 50 بالمئة من احتياجاتها السنوية البالغة خمسة ملايين طن من وقود الطائرات، رفعت إنتاجها المحلي ليغطي نحو 70 بالمئة من الطلب خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

وأضاف مورانو: “إلى جانب الإنتاج المحلي، تواصل إيطاليا استيراد كميات كبيرة من وقود الطائرات من الولايات المتحدة وتركيا”، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج المحلي جاء مدفوعاً بزيادة الأسعار العالمية.

وأوضح أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت تشكيل هيكل تسعير المنتجات النفطية، ما جعل وقود الطائرات أكثر كلفة من الديزل والبنزين.

من جهته قال رئيس رابطة مشغلي المطارات الإيطالية كارلو بورغووميو: إن إعادة توجيه بعض واردات وقود الطائرات ساعدت قطاع الطيران على التعامل مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب، معرباً عن اعتقاده بأن إيطاليا لن تواجه نقصاً في وقود الطائرات خلال ما تبقى من العام الجاري.

يشار إلى أن إغلاق إيران مضيق هرمز الذي كان ممراً لنحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات وقود الطائرات، منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، تسبب بتعطيل تدفقات وقود الطائرات عالمياً، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإجبار الموردين على تغيير مسارات الشحنات، كما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية إلى أكثر من 200 دولار للبرميل في نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي.