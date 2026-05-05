وزيرا خارجية تركيا وقطر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها: “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال، تقييم الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وكان الرئيس الأمريكي توعد، في وقت سابق اليوم، إيران بأنها ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ “مشروع الحرية”.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستباشر تنفيذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، واصفاً العملية بأنها مبادرة إنسانية لمساعدة الدول غير المنخرطة في النزاع، وأكد أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان، محذراً من التعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة العملية.

يذكر أن ترامب سبق أن أطلق سلسلة تهديدات لإيران توعد في إحداها بأن حضارة بأكملها ستموت في حال لم توافق طهران على صفقة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.