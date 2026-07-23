بريطانيا وألمانيا والجزائر تدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر

عواصم-سانا

أدانت بريطانيا وألمانيا والجزائر اليوم الخميس هجوم ميليشيا الحوثي ضد سفينة تجارية سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان عبر منصة إكس : إن “هذه الأفعال المتهورة تُعرّض الأرواح للخطر، وتُهدد بكارثة بيئية والاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، معربة عن تضامنها مع السعودية، ومطالبة الميليشيا بالتوقف عن شن الهجمات.



من جانبه، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن قلق بلاده البالغ إزاء استهداف ميليشيا الحوثي للسفينة السعودية، محذراً من أن الوضع يتطور بالاتجاه الخاطئ ومن مخاطر تزايد التصعيد في المنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”



بدورها، أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفينة تجارية سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، التضامن التام مع السعودية إثر هذا الهجوم، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي تمس بسلامة التجارة الدولية وانسيابية إمدادات الطاقة.



ودعت الخارجية إلى خفض التصعيد، وتفادي أي سلوك من شأنه زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.



وكانت الهيئة العامة للنقل في السعودية أعلنت تعرض سفينة تجارية تابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف مباشر أدى لاندلاع حريق في مقدمتها، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها ودون تسجيل أي إصابات.